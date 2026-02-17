3 Jenis Olahraga yang Ampuh Meredakan Migrain dengan Cepat
jpnn.com, JAKARTA - MIGRAIN merupakan salah satu jenis sakit kepala yang harus segera diatasi.
Biasanya, Anda mengatasi migrain dengan mengonsumsi beberapa jenis obat.
Namun, cobalah sesekali melakukan cara yang tak biasa untuk menghilangkan migrain, misalnya dengan olahraga.
Usut punya usut, beberapa jenis olahraga ternyata cukup manjur untuk meredakan nyeri migrain.
Apa saja contohnya? Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Yoga
Yoga bisa membuat tubuh terasa bugar, memberikan ketenangan, menurunkan denyut jantung dan tekanan darah, serta mengurangi nyeri.
Seluruh manfaat ini membantu tubuh pulih dari kondisi yang menimbulkan stres dan tekanan, termasuk migrain.
2. Peregangan kepala, leher, dan bahu
Olahraga ringan seperti peregangan sangat ampuh untuk menghilangkan migrain akibat otot leher kaku dan tegang.
Ada beberapa jenis olahraga yang bisa membantu mengatasi migrain dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja latihan aerobik.
