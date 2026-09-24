3 Jenis Sayuran yang Wajib Dikonsumsi dalam Diet Mediterania
jpnn.com, JAKARTA - MENGONSUMSI sayuran bisa membantu menjaga kesehatan dan tubuh Anda bakalan terhindar dari serangan penyakit.
Sayuran menjadi komponen utama yang berkontribusi besar terhadap kesehatan.
Berikut ini beberapa sayuran penting dalam diet Mediterania, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Paprika
Paprika merupakan salah satu bahan yang sering digunakan dalam pola makan diet Mediterania.
Sayuran ini hadir dalam berbagai olahan, mulai dari salad, sup, hingga hidangan seperti paprika isi.
Paprika dikenal kaya vitamin C, antioksidan yang berperan melindungi sel dari kerusakan, mendukung sistem imun, dan membantu penyembuhan luka.
Menariknya, satu buah paprika ukuran sedang sudah mampu memenuhi kebutuhan harian vitamin C.
2. Wortel
Wortel sering digunakan dalam sup, semur, salad, dan mezze atau hidangan pembuka khas Mediterania.
Ada beberapa jenis sayuran yang wajib dikonsumsi jika Anda sedang melakukan diet mediterania dan salah satunya ialah paprika.
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