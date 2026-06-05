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3 Juara Dunia Gagal Masuk 10 Besar Practice MotoGP Hungaria

3 Juara Dunia Gagal Masuk 10 Besar Practice MotoGP Hungaria
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Pedro Acosta (kanan, bukan yang kiri). Foto: Lluis Gene/AFP

jpnn.com - BALATON - Pembalap utama KTM Pedro Acosta memuncaki daftar Top 10 Practice MotoGP Hungaria 2026.

Acosta menjadi yang paling kencang dalam practice yang digelar di Balaton Park, Jumat (5/6) malam WIB itu.

Pembalap Spanyol itu mencatat waktu satu menit 36,827 detik, berjarak 0,413 detik dari Fabio Di Giannantonio.

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Raul Fernandez di posisi ketiga, disusul Fermin Aldeguer, dan Ai Ogura di urutan ke-4 dan ke-5.

Marco Bezzecchi, Marc Marquez, Diogo Moreira, Jorge Martin, dan Jack Miller juga termasuk dalam 10 Besar.

Sepuluh pembalap tersebut berhak mengantongi akses langsung ke kualifikasi utama (Q2).

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Sementara itu, di luar Top 10 harus berjibaku terlebih dahulu di kualifikasi 1 (Q1). Hanya dua terbaik di Q1 yang kemudian berhak naik ke Q2.

Kontestan Q2 otomatis sudah mengamankan posisi start minimal di urutan ke-12.

Practice MotoGP Hungaria 2026 baru selesai. 10 Terbaik mendapat akses langsung ke kualifikasi utama.

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