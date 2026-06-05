3 Juara Dunia Gagal Masuk 10 Besar Practice MotoGP Hungaria

jpnn.com - BALATON - Pembalap utama KTM Pedro Acosta memuncaki daftar Top 10 Practice MotoGP Hungaria 2026.

Acosta menjadi yang paling kencang dalam practice yang digelar di Balaton Park, Jumat (5/6) malam WIB itu.

Pembalap Spanyol itu mencatat waktu satu menit 36,827 detik, berjarak 0,413 detik dari Fabio Di Giannantonio.

Raul Fernandez di posisi ketiga, disusul Fermin Aldeguer, dan Ai Ogura di urutan ke-4 dan ke-5.

Marco Bezzecchi, Marc Marquez, Diogo Moreira, Jorge Martin, dan Jack Miller juga termasuk dalam 10 Besar.

Sepuluh pembalap tersebut berhak mengantongi akses langsung ke kualifikasi utama (Q2).

Sementara itu, di luar Top 10 harus berjibaku terlebih dahulu di kualifikasi 1 (Q1). Hanya dua terbaik di Q1 yang kemudian berhak naik ke Q2.

Kontestan Q2 otomatis sudah mengamankan posisi start minimal di urutan ke-12.