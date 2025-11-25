3 Jus Buah untuk Mengobati Tekanan Darah Rendah

jpnn.com, JAKARTA - TEKANAN darah rendah merupakan salah satu penyakit yang cukup berbahaya.

Adapun salah satu cara membantu mengatasi hipotensi adalah dengan mengonsumsi jus.

Sebagai referensi, berikut adalah beberapa jus yang bisa kamu konsumsi untuk membantu mengatasi tekanan darah rendah.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jus semangka

Buah semangka mengandung 92 persen air. Oleh karena itu, salah satu manfaat buah semangka adalah membantu menghidrasi tubuh dan mengatasi dehidrasi yang menjadi penyebab hipotensi atau tekanan darah rendah.

Buah ini juga mengandung likopen, yaitu senyawa antioksidan yang baik untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah.

Baca Juga: 3 Obat untuk Penderita Tekanan Darah Rendah

2. Jus jeruk

Sudah tak asing lagi bahwa salah satu kandungan gizi dari jeruk adalah vitamin C.

Seseorang yang kekurangan vitamin C berisiko mengalami anemia yang bisa menjadi penyebab hipotensi.