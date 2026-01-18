menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Jus Buah untuk Penderita Kolesterol Tinggi

3 Jus Buah untuk Penderita Kolesterol Tinggi

3 Jus Buah untuk Penderita Kolesterol Tinggi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Jus buah yang menyegarkan.

jpnn.com, JAKARTA - KOLESTEROL tinggi merupakan salah satu masalah kesehatan yang harus segera diatasi.

Kolesterol tinggi jika tidak segera diatasi bisa menyebabkan timbulnya penyakit kronis.

Secara umum, kolesterol dibagi menjadi dua, yaitu kolesterol LDL (low-density lipoprotein) dan HDL (high-density lipoprotein).

Baca Juga:

LDL seringkali disebut sebagai 'kolesterol jahat' karena bisa menyebabkan penumpukan plak dan penyakit kardiovaskular.

Adapun HDL dikenal sebagai 'kolesterol baik' karena membantu membersihkan pembuluh darah dari kolesterol berlebih.

LDL cenderung meningkat setelah mengonsumsi makanan mengandung lemak jenuh seperti hidangan berminyak dan bersantan.

Baca Juga:

Jika dibiarkan terus-menerus, kolesterol tinggi bisa meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis, mulai dari penyakit arteri perifer, penyakit jantung koroner, strok, hingga serangan jantung.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Ada beberapa jenis jus buah yang bisa membantu menurunkan kolesterol tinggi dan salah satunya ialah tentu saja jus pisang.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI