3 Jus Buah untuk Penderita Kolesterol Tinggi
jpnn.com, JAKARTA - KOLESTEROL tinggi merupakan salah satu masalah kesehatan yang harus segera diatasi.
Kolesterol tinggi jika tidak segera diatasi bisa menyebabkan timbulnya penyakit kronis.
Secara umum, kolesterol dibagi menjadi dua, yaitu kolesterol LDL (low-density lipoprotein) dan HDL (high-density lipoprotein).
LDL seringkali disebut sebagai 'kolesterol jahat' karena bisa menyebabkan penumpukan plak dan penyakit kardiovaskular.
Adapun HDL dikenal sebagai 'kolesterol baik' karena membantu membersihkan pembuluh darah dari kolesterol berlebih.
LDL cenderung meningkat setelah mengonsumsi makanan mengandung lemak jenuh seperti hidangan berminyak dan bersantan.
Jika dibiarkan terus-menerus, kolesterol tinggi bisa meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis, mulai dari penyakit arteri perifer, penyakit jantung koroner, strok, hingga serangan jantung.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
Ada beberapa jenis jus buah yang bisa membantu menurunkan kolesterol tinggi dan salah satunya ialah tentu saja jus pisang.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bakar Kolesterol Tinggi dengan Mengonsumsi 5 Buah Ini
- 3 Makanan untuk Kolesterol Tinggi yang Aman Anda Konsumsi
- 6 Jenis Minyak untuk Penderita Kolesterol Tinggi
- Tekanan Darah Tinggi Bakalan Ambyar dengan Mengonsumsi 6 Jus Buah Ini
- 3 Jus Buah Ini Bikin Proses Penurunan Berat Badan Makin Cepat
- Ladies, Ingin Kulit Wajah Makin Glowing, Konsumsi 3 Jus Buah Ini