3 Kali Keok, PSS Sleman Terpuruk, Ini Dalih Pieter Huistra

jpnn.com - SERANG - PSS Sleman belum juga mampu bangkit di awal Super League 2026/27.

Tiga pertandingan telah dimainkan, tiga kekalahan pula yang harus diterima tim berjuluk Super Elang Jawa itu.

Teranyar, PSS kembali gagal membawa pulang poin setelah takluk 1-2 dari Dewa United Banten FC dalam pertandingan pekan ketiga yang berlangsung di Banten International Stadium, Serang, Minggu (20/9).

Kekalahan tersebut makin memperpanjang start buruk PSS di kasta tertinggi musim ini. Sebelumnya, tim besutan Pieter Huistra juga tumbang 1-2 saat bertandang ke markas Bali United FC dan kalah 1-3 ketika menjamu Madura United FC.

PSS sebenarnya memberikan perlawanan kepada Dewa United. Namun, dua gol cepat tuan rumah pada babak kedua membuat situasi semakin sulit.

Taisei Marukawa membuka keunggulan Dewa United pada menit ke-49, disusul Carlos Iury da Silva tujuh menit kemudian. PSS baru mampu membalas melalui Christophe Nduwarugira pada menit ke-72, tetapi gol tersebut tidak cukup untuk menyelamatkan Super Elang Jawa dari kekalahan.

Hasil ini membuat PSS belum mengoleksi satu poin pun dari tiga laga. Mereka kini berada di posisi ke-15 klasemen sementara, hanya berjarak satu tingkat dari dasar klasemen.

PSS juga tercatat sebagai satu dari tiga tim yang mengawali musim dengan tiga kekalahan beruntun. Persijap Jepara dan Isenmulang Kalteng FC menjadi dua tim lainnya yang mengalami nasib serupa.