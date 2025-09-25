3 Kejutan dalam Skuad Timnas Indonesia untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026

jpnn.com - Timnas Indonesia resmi mengumumkan 28 pemain untuk menghadapi putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert tak hanya mengandalkan wajah-wajah lama, tetapi juga menyelipkan beberapa nama yang cukup mengejutkan.

Pemain-pemain yang selama ini tampil konsisten memang tak perlu diragukan lagi, sehingga kehadiran mereka dalam tim nasional bukanlah hal yang mengejutkan.

Namun, ada sejumlah nama yang mencuri perhatian dalam pemanggilan kali ini.

Ada pemain yang bahkan datang dengan catatan minim menit bermain di klubnya, tetapi tetap dipercaya untuk bergabung bersama Skuad Garuda.

Sosok yang dimaksud ialah Mauro Zijlstra. Pemain berusia 20 tahun itu dipanggil meski belum mendapat kesempatan bermain bersama Volendam di Eredivisie 2025/2026

Kejutan juga datang dari dua nama senior tetap bertahan di skuad utama. Stefano Lilipaly (35 tahun) dan Marc Klok (32 tahun) kembali dipanggil untuk memberikan pengalaman dan kestabilan di lapangan.

Keputusan ini memperlihatkan keyakinan Kluivert terhadap peran penting pemain berpengalaman meski harus mengorbankan sejumlah talenta muda seperti Ivar Jenner, Rafael Struick, maupun Marselino Ferdinan yang kali ini tak masuk daftar.