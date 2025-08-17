menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Kalteng » 3 Kelompok Ini Diusulkan Jadi PPPK Paruh Waktu, Tak Perlu Mendaftar

3 Kelompok Ini Diusulkan Jadi PPPK Paruh Waktu, Tak Perlu Mendaftar

3 Kelompok Ini Diusulkan Jadi PPPK Paruh Waktu, Tak Perlu Mendaftar
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Usulan PPPK paruh waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah mengusulkan tiga kelompok menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Tiga kelompok itu berasal dari tenaga kontrak atau non-ASN.

"Jadi, untuk non-ASN ini bukan lagi mereka yang mendaftar, tetapi akan kami usulkan," kata Kepala BKPSDM Kotim Kamaruddin Makkalepu di Sampit, Sabtu (16/8/2025).

Baca Juga:

Dia menjelaskan tiga kelompok itu nama-namanya sudah ada di sistem aplikasi.

"Kami tidak bisa menambah di luar itu, lanjut Kamaruddin.

Ketiga kelompok yang bisa diusulkan sebagai PPPK paruh waktu, pertama, non-ASN yang sudah masuk database Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan pernah ikut seleksi CPNS.

Baca Juga:

Kedua, non-ASN yang masuk database BKN dan pernah ikut seleksi PPPK.

Ketiga, non-ASN yang tidak masuk database BKN tetapi pernah ikut seleksi PPPK.

Tiga kelompok ini diusulkan menjadi PPPK paruh waktu tanpa perlu repot-repot mendaftar lagi. Ketentuannya sesuai SE MenPAN-RB.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI