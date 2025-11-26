3 Khasiat Air Cengkeh, Kanker Bakalan Ogah Menyerang
Rabu, 26 November 2025 – 08:12 WIB
jpnn.com, JAKARTA - CENGKEH merupakan salah satu rempah yang mengandung segudang manfaat baik untuk tubuh.
Cara mendapatkan kebaikannya pun mudah, tinggal rebus saja sejumlah cengkeh.
Kemudian, air rebusannya tinggal diminum saja dengan rutin.
Baca Juga:
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Mengobati Sakit Mag
Mag adalah penyakit pencernaan yang sangat mengganggu, dan kabar baiknya, air cengkeh bisa mengobatinya.
Sebab,cengkeh memiliki esensial berfungsi sebagai penghalang efek asam lambung.
Zat itu juga mencegah erosi pada dinding lambung akibat cairan asam lambung.
2. Antikanker
Rutin minum air rebusan cengkih bisa membuatmu terlindungi dari kanker.
Ada beberapa manfaat rutin minum air cengkeh yang ternyata baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah menguatkan tulang.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- 5 Khasiat Kopi Hitam Campur Cengkeh, Turunkan Risiko Serangan Diabetes
- 3 Manfaat Serai, Bikin Kanker Ogah Menyerang
- 6 Manfaat Cengkeh yang Luar Biasa
- 3 Manfaat Susu Almond, Baik untuk Kesehatan Jantung
- Chef Juna Angkat Cengkeh Manado Lewat Film A (C)love Story
- 6 Manfaat Kacang Mete, Bikin Diabetes Ogah Mendekat