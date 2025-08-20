3 Khasiat Air Kelapa Bakar Campur Madu, Bantu Atasi Masuk Angin
jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda pernah minum air kelapa bakar? Selain rasanya lebih segar, kelapa bakar khasiatnya patut diacungi jempol.
Terutama bagi pria. Pengolahan air kelapa bakar ini terbilang unik.
Sebab, kelapa muda disimpan di dalam sebuah tong dengan suhu yang panas selama 4-5 jam.
Kelapa muda tersebut berubah warna menjadi cokelat gelap, dan ketika dibelah, uapnya masih tersimpan di dalamnya.
Para penikmat kelapa bakar biasanya menambahkan susu dan madu, agar rasa dan khasiatnya makin terasa khususnya agar tidak loyo.
Sebuah hasil penelitian dari Chinese General Hospital dan National Kidney Institut, Filipina menunjukkan bahwa terapi air kelapa juga efektif melarutkan batu ginjal.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Menambah energi tubuh
Pada umumnya banyak orang untuk mengembalikan stamina dengan mengonsumsi obat kimia dan minuman berenergi.
Ada beberapa khasiat rutin minum air kelapa bakar yang dicampur dengan madu untuk kesehatan dan salah satunya mengatasi masuk angin.
