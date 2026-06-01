3 Khasiat Air Kelapa Hijau Campur Madu Murni, Wanita Pasti Suka

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang suka mengonsumsi air kelap hijau karena bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Selain itu, air kelapa hijau juga memiliki kalori yang lebih rendah, serta kalium yang lebih tinggi dibandingkan minuman olahraga.

Bahkan, kandungan gula dalam air kelapa jauh lebih rendah daripada minuman olahraga, soda, dan jus buah lainnya.

Minuman ini bisa menjadi pilihan yang tepat untuk orang dewasa maupun anak-anak yang menyukai minuman dengan komposisi yang tidak terlalu manis.

Selain itu, air kelapa sangat bagus bila dicampur dengan madu murni.

Sebab, vitamin dan mineral yang ditawarkannya juga tidak tanggung-tanggung.

Ada vitamin C, vitamin B kompleks seperti folat, riboflavin, tiamin, dan niasin.

Sebaiknya sesekali minum air kelapa campur madu di pagi hari saat baru bangun tidur.