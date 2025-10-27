3 Khasiat Minum Air Kelapa Muda untuk Wanita

jpnn.com, JAKARTA - AIR kelapa merupakan salah satu minuman yang bisa membantu meredakan rasa haus.

Air kelapa muda bisa dikonsumsi begitu saja atau dicampur dengan madu.

Di samping menghilangkan rasa haus dan mencegah dehidrasi, ada beberapa manfaat lain dari air kelapa muda.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Memperlambat penuaan

Ternyata, air kelapa muda punya manfaat baik bagi kecantikan.

Khasiat air kelapa muda bagi kecantikan adalah bisa membuat kulit lebih halus dan terlihat lebih muda.

Kandungan sitokinin, salah satu hormon pertumbuhan, dalam air kelapa berfungsi untuk mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan penuaan sel.

Ini karena kandungan sitokinin pada air kelapa mempunyai efek antipenuaan, antikarsinogenik, dan antitrombotik (anti pembekuan darah).