3 Khasiat Air Lemon Campur Madu, Baik untuk Meningkatkan Daya Tahan Tubuh

3 Khasiat Air Lemon Campur Madu, Baik untuk Meningkatkan Daya Tahan Tubuh

3 Khasiat Air Lemon Campur Madu, Baik untuk Meningkatkan Daya Tahan Tubuh
Ilustrasi air lemon. Foto: Laman Care2

jpnn.com, JAKARTA - LEMON merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan vitamin C.

Sedangkan madu merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Mengonsumsinya air lemon secara teratur akan menjaga asupan antioksidan pada tubuh tetap terjaga.

Sedangkan, madu memiliki sifat antibakteri dan antimikroba yang mampu untuk melawan virus penyebab flu.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mencegah batu ginjal

Tidak hanya dikenal dengan kandungan vitamin C yang tinggi, air lemon juga mengandung asam sitrat yang diyakini bisa mencegah batu ginjal.

Konsumsi air lemon juga bisa mencegah dehidrasi yang menjadi penyebab umum terbentuknya batu ginjal.

2. Meningkatkan daya tahan tubuh

Manfaat mengonsumsi air lemon campur madu adalah meningkatkan daya tahan tubuh atau imun.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi air lemon yang dicampur dengan madu dan salah satunya meningkatkan daya tahan tubuh.

