3 Khasiat Air Rebusan Cengkeh, Baik untuk Tulang Anda
jpnn.com, JAKARTA - CENGKEH merupakan salah satu rempah yang selalu tersedia di dapur.
Selain digunakan sebagai salah satu bahan masakan, Anda juga bisa mendapatkan manfaat rempah dengan mengonsumsinya dalam bentuk air rebusan.
Air rebusan cengkeh dipercaya bisa menghalau berbagai penyakit.
Cara mendapatkan kebaikannya cukup mudah, tinggal rebus saja sejumlah cengkeh.
Nah air rebusannya tinggal diminum saja dengan rutin. Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Mengobati Sakit Mag
Mag adalah penyakit pencernaan yang sangat mengganggu. Kabar baiknya, air rebusan cengkeh bisa menghalaunya.
Sebab,cengkeh memiliki esensial berfungsi sebagai penghalang efek asam lambung.
Zat itu juga mencegah erosi pada dinding lambung akibat cairan asam lambung.
Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi air rebusan cengkeh untuk kesehatan tubuh Anda dan salah satunya ialah baik untuk tulang.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 4 Khasiat Teh Cengkeh, Bantu Obati Penyakit Sinus
- Redakan Kram Perut dengan Mengonsumsi 3 Bahan Alami Ini
- 3 Khasiat Air Cengkeh, Kanker Bakalan Ogah Menyerang
- 5 Khasiat Kopi Hitam Campur Cengkeh, Turunkan Risiko Serangan Diabetes
- 3 Manfaat Serai, Bikin Kanker Ogah Menyerang
- 6 Manfaat Cengkeh yang Luar Biasa