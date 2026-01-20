3 Khasiat Air Rebusan Cengkeh, Baik untuk Tulang Anda

jpnn.com, JAKARTA - CENGKEH merupakan salah satu rempah yang selalu tersedia di dapur.

Selain digunakan sebagai salah satu bahan masakan, Anda juga bisa mendapatkan manfaat rempah dengan mengonsumsinya dalam bentuk air rebusan.

Air rebusan cengkeh dipercaya bisa menghalau berbagai penyakit.

Cara mendapatkan kebaikannya cukup mudah, tinggal rebus saja sejumlah cengkeh.

Nah air rebusannya tinggal diminum saja dengan rutin. Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengobati Sakit Mag

Mag adalah penyakit pencernaan yang sangat mengganggu. Kabar baiknya, air rebusan cengkeh bisa menghalaunya.

Sebab,cengkeh memiliki esensial berfungsi sebagai penghalang efek asam lambung.

Zat itu juga mencegah erosi pada dinding lambung akibat cairan asam lambung.