3 Khasiat Air Rebusan Daun Bawang Campur Madu yang Luar Biasa

jpnn.com, JAKARTA - DAUN bawang merupakan salah satu sayuran yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Pasalnya, daun bawang mengandung vitamin K; vitamin C; zat besi; vitamin B9; tembaga/Cu; kalsium; vitamin A; mineral mangan; fiber; dan vitamin B2.

Untuk mendapatkan manfaat daun bawang bisa diolah menjadi air rebusan.

Caranya sangat mudah. Siapkan 9 tangkai daun bawang, lalu potong kecil-kecil dan rebus dengan 500 ml air hingga mendidih.

Setelah mendidih angkat air rebusan daun bawang, tunggu sampai hangat.

Ambil satu gelas air rebusan daun bawang dan campur madu secukupnya.

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Minum air rebusan daun bawang dua kali sehari selama 3 hari. Setelah itu minum kondisional sesuai kebutuhan.

Berikut ini manfaat daun bawang campur madu untuk kesehatan, seperti dilansir laman Genpi.co.