3 Khasiat Air Rebusan Daun Jeruk Nipis, Ampuh Atasi Flu

3 Khasiat Air Rebusan Daun Jeruk Nipis, Ampuh Atasi Flu


Jeruk nipis. Foto: damrong rattanapong/123rf

jpnn.com, JAKARTA - DAUN jeruk nipis telah lama dikenal bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Daun jeruk nipis mengandung vitamin C; minyak esensial; rosmarinik; apigenin; luteolin; flavonoid; kaempferol; quercetin; dan masih banyak lagi senyawa aktif lainnya.

Hanya dengan merebus daun jeruk nipis, Anda bisa mendapatkan manfaat luar biasa.

Caranya sangat mudah: Siapkan 13 lembar daun jeruk nipis dan 1 buah jeruk nipis.

Cuci bersih dan potong kecil-kecil daun jeruk nipis. Setelah itu rebus daun jeruk nipis dengan 500 ml air hingga mendidih, campurkan perasan jeruk nipis.

Biarkan sampai hangat. Ambil 1 gelas air rebusan lalu campur dengan madu secukupnya.

Herbal daun jerik nipis bisa diminum dua kali sehari selama tiga hari berturut-turut.

Kemudian bisa dikonsumsi lagi secara kondisional sesuai kebutuhan.

Ada beberapa manfaat air rebusan daun jeruk nipis yang baik untuk kesehatan tubuh dan salah satunya ialah bantu obati flu.

