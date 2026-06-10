3 Khasiat Air Rebusan Daun Salam, Baik untuk Penderita Diabetes

jpnn.com, JAKARTA - DAUN salam merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Salah satu mudah untuk mendapatkan manfaat dari daun salam ialah dengan mengolahnya dalam bentuk air rebusan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Membuat kolesterol ambrol

Air rebusan daun salam sangat dahsyat dalamm membantu menurunkan kolesterol.

Caranya: Rebus 13 lembar daun salam hingga mendidih bersama air sebanyak 3 gelas.

Kemudian, konsumsi air rebusan setiap dua kali sehari selama 3 hari, bila kolesterol sedang naik.

2. Meredakan penyakit asam urat

Penyakit asam urat sangat menganggu aktivitas sehari-hari karena rasa sakit yang tak tertahankan.

Cara menurunkan kadar asam urat dalam tubuh, yakni, rebus 10 lembar daun salam bersama air sebanyak kurang lebih 7 gelas sampai mendidih.