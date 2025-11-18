menu
3 Khasiat Air Rebusan Daun Salam, Cegah Serangan Penyakit Diabetes

3 Khasiat Air Rebusan Daun Salam, Cegah Serangan Penyakit Diabetes
Daun Salam. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - ADA berbagai jenis herbal yang bisa membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan.

Salah satunya dengan rutin mengonsumsi daun salam. Daun salam yang biasanya hanya dikenal sebagai bumbu dapur, ternyata bermanfaat bagi kesehatan tubuh.

Anda bisa mendapatkan manfaat sehat daun salam dengan mengonsumsinya dalam bentuk air rebusan.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menurunkan kolesterol

Khasiat lainnya adalah air rebusan daun salam bisa membantu menurunkan kolesterol.

Rebus daun salam hingga mendidih, 10-13 lembar bersama air sebanyak 3 gelas.

Baca Juga:

Kemudian, konsumsi air rebusan setiap dua kali sehari selama 3 hari, bila kolesterol sedang naik.

2. Mencegah diabetes

Sementara untuk mencegah penyakit diabetes, maka rebusan daun salam bisa dikonsumsi secara rutin.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi air rebusan daun salam untuk kesehatan dan salah satunya mencegah serangan penyakit diabetes.

