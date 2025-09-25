3 Khasiat Air Rebusan Serai Campur Jahe, Ampuh Redakan Sakit Kepala

jpnn.com, JAKARTA - JAHE dan serai telah lama dikenal sebagai herbal yang bisa membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan.

Anda bisa mendapatkan manfaat dari jahe dan serai dengan mengonsumsinya dalam bentuk air rebusan.

Khasiat air rebusan serai dan jahe ini berfungsi untuk menjaga daya tahan tubuh serta penyakit umum lainnya.

Tak hanya menjaga daya tahan tubuh, air rebusan jahe dan serai bisa menjadi detokfikasi dari dalam.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Detoksifikasi Tubuh

Detoksifikasi serai membantu pengaturan berbagai organ tubuh termasuk hati dan ginjal.

Serta membantu menurunkan kadar asam urat. Efek diuretik dari air rebusan serai dan jahe membantu meningkatkan kuantitas dan frekuensi buang air kecil.

Hal ini baik dalam menjaga kesehatan pencernaan dan detoksifikasi tubuh.