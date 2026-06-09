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3 Khasiat Ampas Teh, Baik untuk Kulit

3 Khasiat Ampas Teh, Baik untuk Kulit
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Ilustrasi teh celup. Foto: Erwin/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - AMPAS teh biasanya dibuang begitu saja. Namun tahukah Anda kalau ampas teh memiliki berbagai manfaat?

Ampas teh rupanya punya khasiat tersembunyi yang belum banyak orang tahu.

Terutama khasiatnya dalam bidang kecantikan yang akan membuat para istri mengeluarkan pesona terbaiknya.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kulit Jadi Lebih Muda

Medical College of Georgia meneliti bahwa teh hijau mampu meremajakan kulit.

Kulit pun akan tampak lebih cerah, flek hitam hilang, bahkan mampu mengangkat sel kulit mati.

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Anda cukup menggunakan dua teh kantong hijau yang sudah terpakai.

Lalu tambahkan 1-2 sendok madu dan perasan lemon. Oleskan secara merata pada wajah selama 5-10 menit, lalu bilas.

Ada beberapa manfaat ampas teh yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan kulit dan salah satunya ialah tentu saja cegah penuaan dini.

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