JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Khasiat Biji Rami untuk Mengatasi Sembelit

3 Khasiat Biji Rami untuk Mengatasi Sembelit

3 Khasiat Biji Rami untuk Mengatasi Sembelit
Biji rami. Foto: Hellosehat

jpnn.com, JAKARTA - SALAH satu cara mudah yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi sembelit ialah dengan mengonsumsi biji rami.

Biji rami, biji kecil berbentuk oval dengan cangkang keras dan berkilau, telah menjadi sorotan selama beberapa waktu.

Berkat manfaat kesehatannya, biji rami telah menjadi bagian dari pola makan banyak orang.

Biji yang berasal dari tanaman rami Linum usitatissimum kaya akan serat, yang bisa membantu mengelola berat badan dan menghilangkan sembelit.

Anda bisa memanggangnya atau meminumnya dengan air hangat.
Ya, mengonsumsi biji rami dapat meredakan sembelit, tetapi pastikan untuk tidak mengonsumsinya secara berlebihan.

Meskipun termasuk dalam kategori "makanan super", mungkin ada efek samping saat mengonsumsinya.

Salah satu manfaat biji rami ialah bisa membantu menghilangkan sembelit, yang terjadi ketika Anda jarang buang air besar dan tinja menjadi keras dan sulit dikeluarkan.

Dalam sebuah penelitian yang dipublikasikan di Nutrition & Metabolism, ditemukan bahwa mengonsumsi 10 gram biji rami yang dipanggang dalam kue kering setiap hari selama 12 minggu membantu memperbaiki gejala sembelit.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi biji rami yang membantu mengatasi sembelit dan salah satunya menjaga mikrobioma usus yang sehat.

