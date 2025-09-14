menu
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Khasiat Daun Pandan Campur Jahe, Baik Dikonsumsi Penderita Diabetes

3 Khasiat Daun Pandan Campur Jahe, Baik Dikonsumsi Penderita Diabetes

3 Khasiat Daun Pandan Campur Jahe, Baik Dikonsumsi Penderita Diabetes
Daun Pandan. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DAUN pandan merupakan salah satu herbal yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Maka dari itu, tidak heran jika daun pandan berkhasiat bagi kesehatan tubuh.

Cara memanfaatkan daun pandan sebagai obat sangat mudah.

Pertama, bersihkan daun pandan dan buat simpul 10-12 helai daun pandan.

Rebus dalam panci selama 7-10 menit. Lalu didihkan selama 3 menit.

Untuk menambahkan khasiat kesehatan dan rasa,campurkan jahe.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meredakan Sakit Kepala

Daun pandan dan jahe bisa meredakan sakit kepala yang sangat mengganggu.

Ada beberapa khasiat rutin mengonsumsi daun pandan campur jahe untuk kesehatan dan salah satunya ialah menurunkan gula darah.

