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3 Khasiat Garam untuk Kulit, Wanita Pasti Suka

3 Khasiat Garam untuk Kulit, Wanita Pasti Suka
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Ilustrasi garam. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - GARAM merupakan bahan masakan untuk berbagai hidangan gurih.

Garam bisa menjadi bahan alternatif untuk merawat kecantikan secara alami, mulai dari rambut, kulit wajah, kulit badan hingga gigi.

Sayangnya, masih banyak yang belum tahu manfaat garam untuk kecantikan kulit.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Pengganti toner

Jika Anda kehabisan toner di rumah, kamu bisa membuatnya sendiri dengan menggunakan garam.

Caranya sangat mudah, cukup campurkan 1 sendok teh garam laut dengan 120 ml liter air, kemudian masukkan ke botol spray.

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Toner dari garam bermanfaat untuk membersihkan pori-pori hingga lapisan terdalam, menyeimbangkan produksi sebum, serta mematikan bakteri penyebab jerawat.

2. Masker wajah

Selain menjadi toner, garam juga bisa dimanfaatkan sebagai masker wajah.

Ada beberapa manfaat garam untuk kulit dan salah satunya ialah tentu saja sebagai pengganti toner.

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