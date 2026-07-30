3 Khasiat Jahe Campur Serai, Ampuh Redakan Peradangan

jpnn.com, JAKARTA - JAHE dan seria merupakan herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Selain itu, penelitian menemukan manfaat menjanjikan pada jahe, seperti untuk mengobati diabetes, obesitas, penyakit jantung, gangguan pernapasan, dan penyakit neurodegeneratif.

Studi klinis telah membuktikan bahwa air jahe merah bisa membantu dalam pengobatan disfungsi kejantanan pria.

Sebab, jahe merah memiliki kandungan alami phyto testosteron yang secara efektif meningkatkan produksi cairan kejantanan pada laki-laki.

Untuk membuat air rebusan jahe campur dengan serai sangat mudah: Sediakan 5 ruas jahe merah lalu parut atau blender, 3 batang serai di potong kecil-kecil, 3 siung bawang putih lalu tumbuk, 1 buah lemon, dan madu.

Campurkan semua bahan dalam panci dan rebus dengan 1 liter air sampai mendidih.

Kemudian, angkat dan biarkan hangat. Ambil satu gelas air rebusan dan campurkan madu secukupnya.

Minum air rebusan jahe sehari sekali selama 7 hari. Kemudian minum secara kondisional sesuai kebutuhan.