3 Khasiat Jengkol untuk Penderita Diabetes yang Bikin Kaget
jpnn.com, JAKARTA - JENGKOL merupakan salah satu makanan yang bisa menimbulkan bau setelah Anda kencing.
Namun, jengkol ternyata mengandung berbagai nutrisi yang baik untuk penderita diabetes.
Apa saja itu? Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Mengendalikan kadar gula darah
Jengkol diklaim mampu menjaga kadar gula penderita diabetes agar tetap stabil.
Dalam studi Journal of the Science of Food and Agriculture, jengkol bahkan menurunkan kadar gula darah.
Meski masih dibutuhkan penelitian lanjut, mengenai efek jengkol terhadap kadar gula darah.
2. Mengurangi peradangan
Manfaat lain dari jengkol, iala mampu mengurangi resiko peradangan untuk pengidap diabetes.
Jengkol memiliki sifat antimikroba, yang mampu melawan infeksi akibat serangan bakteri atau virus.
Ada beberapa manfaat jengkol untuk penderita diabetes dan salah satunya ialah menurunkan risiko penyakit jantung.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Khasiat Air Rebusan Daun Bawang Campur Madu yang Luar Biasa
- Klinik Diabetes mGanik Care Gading Serpong Mampu Menyembuhkan 300-400 Pasien Per Bulan
- 4 Khasiat Air Rebusan Biji Kelor Campur Madu yang Bikin Kaget
- 4 Manfaat Nanas, Ampuh Atasi Mulut Kering
- 3 Jenis Kacang yang Aman Dikonsumsi Penderita Diabetes
- 6 Manfaat Air Rebusan Daun Pepaya, Wanita Pasti Suka