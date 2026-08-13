3 Khasiat Jengkol untuk Penderita Diabetes yang Bikin Kaget

jpnn.com, JAKARTA - JENGKOL merupakan salah satu makanan yang bisa menimbulkan bau setelah Anda kencing.

Namun, jengkol ternyata mengandung berbagai nutrisi yang baik untuk penderita diabetes.

Apa saja itu? Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Mengendalikan kadar gula darah

Jengkol diklaim mampu menjaga kadar gula penderita diabetes agar tetap stabil.

Dalam studi Journal of the Science of Food and Agriculture, jengkol bahkan menurunkan kadar gula darah.

Meski masih dibutuhkan penelitian lanjut, mengenai efek jengkol terhadap kadar gula darah.

2. Mengurangi peradangan

Manfaat lain dari jengkol, iala mampu mengurangi resiko peradangan untuk pengidap diabetes.

Jengkol memiliki sifat antimikroba, yang mampu melawan infeksi akibat serangan bakteri atau virus.