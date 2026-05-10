3 Khasiat Jus Bit yang Bikin Kaget

jpnn.com, JAKARTA - BIT merupakan salah satu umbi-umbian yang mengandung segudang nutrisi.

Anda bisa mengonsumsi umbi-umbian yang satu ini dalam bentuk jus.

Minuman ini menyimpan banyak manfaat karena kaya vitamin, mineral, dan antioksidan yang penting bagi kesehatan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mendukung Kesehatan Jantung

Jus bit mengandung asam amino bernama betaine yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung.

Betaine bekerja dengan menurunkan kadar homosistein, yaitu asam amino lain dalam tubuh yang digunakan untuk membentuk protein.

Kadar homosistein yang terlalu tinggi bisa meningkatkan risiko penyakit jantung dan strok.

Penelitian menunjukkan bahwa minum jus bit secara rutin bisa membantu memperbaiki kadar kolesterol dan trigliserida.