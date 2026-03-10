menu
3 Khasiat Jus Terong Belanda yang Bikin Kaget

3 Khasiat Jus Terong Belanda yang Bikin Kaget

3 Khasiat Jus Terong Belanda yang Bikin Kaget
Terong Belanda. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - TERONG Belanda merupakan salah satu buah yang mengandung segudang nutrisi.

Jus terong Belanda yang memiliki cita rasa sedikit asam. Namun, tetap nikmat dan memberikan sensasi kesegaran yang khas.

Mengonsumsi jus terong Belanda secara rutin bisa memberi manfaat yang baik untuk tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Bisa meningkatkan kekebalan tubuh

Terong Belanda kaya kandungan vitamin C. Manfaatnya bisa menjaga sistem kekebalan tubuh Anda jauh lebih baik.

Tentunya sangat bagus untuk menangkal berbagai risiko penyakit dan tidak mudah lelah.

2. Mengatasi rasa mengantuk

Rasa terong Belanda sedikit asam. Tentunya bisa membuat mata lebih segar ketika usai mengonsumsinya.

3. Menurunkan berat badan

Rendah kalori, itulah jus terong Belanda. Jadi sangat bagus sebagai sajian minuman diet, bukan hanya lezat, tetapi bisa membuat langsing.(genpi/jpnn)


Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi jus terong belanda yang baik untuk kesehatan dan salah satunya menurunkan berat badan.


Redaktur & Reporter : Fany

