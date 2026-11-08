3 Khasiat Kacang Merah untuk Ibu Hamil
jpnn.com, JAKARTA - KACANG merah merupakan salah satu makanan yang wajib dikonsumsi ibu hamil.
Salah satu protein nabati yang baik untuk dikonsumsi ibu hamil yakni dari kacang-kacangan, terutama kacang merah.
Nah berikut adalah beberapa manfaat kacang merah untuk ibu hamil, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Pertumbuhan tulang dan gigi terjaga
Kacang merah mempunyai kandungan kalsium yang tinggi, sehingga bisa mendukung pertumbuhan tulang dan gigi janin dalam kandungan.
Kalsium juga bermanfaat untuk menutrisi jantung, otot, sarag serta perkembangan hormonnya.
2. Seimbangkan tekanan darah
Kalsium yang terkandung dalam kacang merah ini juga bisa membantu pembuluh darah tetap kuat dan mengendur jika dibutuhkan.
Kalsium juga bisa mencegah preeklamsia, yakni komplikasi kehamilan.
3. Membantu mencegah kram
Salah satu keluhan pada ibu hamil yakni kram pada bagian tubuh tertentu.
Ada beberapa manfaat kacang merah yang wajib dikonsumsi oleh ibu hamil dan salah satunya ialah tentu saja mengatasi kram.
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