3 Khasiat Kopi untuk Kesehatan Hati yang Luar Biasa

jpnn.com, JAKARTA - KOPI merupakan salah satu minuman kesukaan banyak orang.

Minum kopi secara teratur juga bisa membantu menjaga kesehatan.

Salah satunya, kesehatan hati. Kebanyakan orang minum kopi di pagi hari untuk meningkatkan energi dan mengatasi rasa kantuk di sore hari.

Namun, ternyata secangkir kopi harian Anda lebih bermanfaat bagi tubuh daripada yang Anda kira. Kopi juga mendukung kesehatan hati Anda.

Ini adalah kabar baik bagi penyuka kopi. Data menunjukkan bahwa lebih dari dua juta orang menderita penyakit hati di seluruh dunia, dan ini bisa menjadi kabar baik bahwa kopi bukanlah faktor risiko bagi kesehatan hati Anda.

Kopi adalah salah satu minuman yang paling banyak digemari di dunia.

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Meskipun minum terlalu banyak kafein tidak baik untuk kesehatan Anda, mengonsumsinya dalam jumlah sedang bermanfaat bagi kesehatan hati Anda.

Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of BMC Public Health memberikan kabar baik tentang minum kopi untuk kesehatan hati.