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3 Khasiat Kulit Bawang, Ampuh Kurangi Limbah Makanan

3 Khasiat Kulit Bawang, Ampuh Kurangi Limbah Makanan
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Bawang Putih. Ilustrasi/Foto: Ricardo/JPNN com

jpnn.com, JAKARTA - BAWANG merupakan salah satu bahan masakan untuk berbagai hidangan gurih.

Biasanya, Anda hanya menggunakan bawangnya saja sebagai bahan masakan, sedangkan kulitnya dibuang begitu saja.

Namun tahukah Anda, kulit bawang ternyata mengandung beberapa manfaat yang baik untuk tubuh.

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Kulit bawang, baik bawang merah maupun bawang putih, mengandung berbagai senyawa aktif yang berpotensi mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kaya Antioksidan

Ahli gizi Erin Palinski-Wade mengatakan lapisan luar bawang merupakan sumber antioksidan yang sangat tinggi.

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Kulit bawang merah mengandung antosianin, sementara kulit bawang kuning atau putih kaya quercetin, jenis flavonoid penting yang membantu melawan radikal bebas penyebab penyakit.

Kedua senyawa itu berperan menjaga kesehatan jantung, mengurangi peradangan, serta menurunkan risiko kanker, diabetes, dan penyakit degeneratif.

Ada beberapa manfaat kulit bawang yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja kaya akan serat.

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