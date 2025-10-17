3 Khasiat Kulit Salak, Bantu Obati Sembelit
jpnn.com, JAKARTA - SALAK merupakan buah dengan rasa asam manis yang mengandung nutrisi luar biasa.
Tidak hanya dagingnya saja, kulit salak ternyata bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.
Penelitian Institus Teknologi Bandung (ITB) membuktikan bahwa ekstrak kulit buah salak mengandung zat aktif simplisia.
Selain itu, juga ada kandungan cinamic acid derivative dan pterostilbene.
Bukan hanya kulit luarnya, kulit ari pada daging salak juga mengandung tanin dan vitamin C yang cukup tinggi.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Penyembuh Diabetes
Menurut alodokter.com, diabetes tipe 1 ini terjadi ketika tubuh kurang atau sama sekali tidak memproduksi insulin.
Insulin itu sendiri adalah hormon yang membantu glukosa berubah menjadi energi di dalam sel tubuh.
Ada beberapa khasiat kulit salak yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah mengobati sembelit.
