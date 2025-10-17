menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Khasiat Kulit Salak, Bantu Obati Sembelit

3 Khasiat Kulit Salak, Bantu Obati Sembelit

3 Khasiat Kulit Salak, Bantu Obati Sembelit
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Salak. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SALAK merupakan buah dengan rasa asam manis yang mengandung nutrisi luar biasa.

Tidak hanya dagingnya saja, kulit salak ternyata bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Penelitian Institus Teknologi Bandung (ITB) membuktikan bahwa ekstrak kulit buah salak mengandung zat aktif simplisia.

Baca Juga:

Selain itu, juga ada kandungan cinamic acid derivative dan pterostilbene.

Bukan hanya kulit luarnya, kulit ari pada daging salak juga mengandung tanin dan vitamin C yang cukup tinggi.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Baca Juga:

1. Penyembuh Diabetes

Menurut alodokter.com, diabetes tipe 1 ini terjadi ketika tubuh kurang atau sama sekali tidak memproduksi insulin.

Insulin itu sendiri adalah hormon yang membantu glukosa berubah menjadi energi di dalam sel tubuh.

Ada beberapa khasiat kulit salak yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah mengobati sembelit.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI