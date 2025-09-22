menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Khasiat Kunyit Campur Madu, Bikin Kanker Ogah Menyerang

3 Khasiat Kunyit Campur Madu, Bikin Kanker Ogah Menyerang

3 Khasiat Kunyit Campur Madu, Bikin Kanker Ogah Menyerang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi Kunyit. Foto: Laman Cheat Sheet

jpnn.com, JAKARTA - KUNYIT merupakan salah satu rempah yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Selain untuk mengatasi masalah pencernaan, kunyit dicampur dengan madu ternyata juga memiliki khasiat lainnya.

Kunyit dan madu diketahui kaya akan vitamin C, antioksidan, zat pahit, zat besi, fosfor, kalsium, hingga minyak atsiri.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meredakan Nyeri Haid

Nyeri saat haid sering dialami oleh para wanita dan jika dibiarkan tentu ini akan menghambat produktivitasmu dalam menjalani kegiatan sehari-hari.

Sebaiknya, jangan dibiarkan berlama-lama, kamu bisa memanfaatkan kunyit untuk mengatasi ini.

Baca Juga:

Rempah ini memiliki efek pereda nyeri alami yang bekerja dengan melemaskan kontraksi rahim penyebab perut kram.

Zat ini juga mengurangi hormon yang menciptakan rasa sakit dan peradangan.

Ada beberapa khasiat rutin mengonsumsi kunyit yang dicampur dengan madu untuk kesehatan dan salah satunya ialah menurunkan berat badan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI