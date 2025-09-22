3 Khasiat Kunyit Campur Madu, Bikin Kanker Ogah Menyerang
jpnn.com, JAKARTA - KUNYIT merupakan salah satu rempah yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.
Selain untuk mengatasi masalah pencernaan, kunyit dicampur dengan madu ternyata juga memiliki khasiat lainnya.
Kunyit dan madu diketahui kaya akan vitamin C, antioksidan, zat pahit, zat besi, fosfor, kalsium, hingga minyak atsiri.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Meredakan Nyeri Haid
Nyeri saat haid sering dialami oleh para wanita dan jika dibiarkan tentu ini akan menghambat produktivitasmu dalam menjalani kegiatan sehari-hari.
Sebaiknya, jangan dibiarkan berlama-lama, kamu bisa memanfaatkan kunyit untuk mengatasi ini.
Rempah ini memiliki efek pereda nyeri alami yang bekerja dengan melemaskan kontraksi rahim penyebab perut kram.
Zat ini juga mengurangi hormon yang menciptakan rasa sakit dan peradangan.
Ada beberapa khasiat rutin mengonsumsi kunyit yang dicampur dengan madu untuk kesehatan dan salah satunya ialah menurunkan berat badan.
