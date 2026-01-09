3 Khasiat Lemon Campur Madu, Flu Bakalan Tidak Berkutik
jpnn.com, JAKARTA - LEMON merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan vitamin C.
Madu memiliki sifat antibakteri dan antimikroba yang mampu untuk melawan virus penyebab flu.
Menurut penelitian, madu juga merupakan obat alami batuk yang efektif yang biasanya muncul saat flu.
Kedua bahan ini mengandung berbagai vitamin dan mineral yang bermanfaat bagi tubuh, mulai dari atas sampai bagian bawah.
Ingin tahu apa saja manfaat kesehatan yang diberikan ramuan lemon dan madu?
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Mengatasi flu dan mengurangi dahak
Dalam asupan vitamin C yang ada di lemon dan madu bisa menjadi penolongan pertama untuk mengobati flu secara alami.
Untuk mengonsumsinya, cukup campurkan peras lemon segar ke dalam teh hangat yang telah diberi madu. Ramuan alami ini juga bisa mengurangi dahak.
Ada beberapa manfaat lemon campur madu yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah bantu redakan flu.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 5 Makanan Tinggi Protein untuk Menurunkan Berat Badan
- 4 Khasiat Air Kelapa Campur Madu, Bantu Cegah Penuaan Dini
- 4 Khasiat Biji Pala untuk Menurunkan Berat Badan
- 5 Makanan Ini Bantu Anda Menaikkan Berat Badan dengan Mudah
- Atasi Bau Mulut Setelah Makan Bawang dengan Mengonsumsi 6 Bahan Alami Ini
- 5 Bahaya Minum Air Lemon yang Bikin Kaget