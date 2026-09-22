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3 Khasiat Lemon untuk Ibu Hamil yang Bikin Kaget

3 Khasiat Lemon untuk Ibu Hamil yang Bikin Kaget
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Ilustrasi air lemon. Foto: Laman Care2

jpnn.com, JAKARTA - LEMON merupakan salah satu buah yang mengandung segudang nutrisi.

Ibu hamil juga dianjurkan untuk mengonsumsi lemon. Adapun nutrisi yang terdapat dalam buah lemon diantaranya air, serat, kalsium, fosfor, zat besi, natrium, kalium, seng, serta ragam vitamin, seperti B1, B2, C.

Berkat kandungan tersebut, lemon bisa memberi sejumlah manfaat untuk ibu hamil dan bayi dalam kandungan.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh

Mengonsumsi lemon secara rutin bisa membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh.

Pasalnya, kandungan vitamin C dan fitonutrien dalam buah lemon bersifat antioksidan yang dapat melawan radikal bebas sebagai penyebab berbagai penyakit.

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2. Menghidrasi tubuh

Dehidrasi saat hamil bisa menyebabkan komplikasi kehamilan yang serius, seperti kelahiran prematur hingga cacat lahir.

Oleh karena itu, kamu perlu menghidrasi tubuh selama masa kehamilan untuk mencegah berbagai komplikasi tersebut.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi lemon untuk ibu hamil dan salah satunya ialah tentu saja mengurangi rasa mual.

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