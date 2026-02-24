menu
3 Khasiat Luar Biasa Buka Puasa dengan Mengonsumsi Buah Naga

Buah Naga. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - BUKA puasa dengan mengonsumsi buah-buahan bisa memberi manfaat yang baik untuk tubuh.

Salah satunya, buka puasa dengan mengonsumsi buah naga yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Biasanya buah berwarna merah ini menjadi campuran es buah.

Namun, bisa juga dimakan langsung sebagai penyegar mulut. Tak banyak yang tahu, buah naga tinggi akan nutrisi seperti vitamin B dan C, fosfor, protein, kalsium, fiber, captin, dan antioksidan.

Oleh karena itu, buah yang memiliki nama latin Hylocereus undatus ini penting dimasukkan dalam menu sehat Anda.

Sifat antioksidannya ini juga berfungsi untuk mencegah terjadinya diabetes melitus karena bisa membunuh sel jahat yang biasanya dihasilkan oleh pola hidup dan pola makan yang tidak sehat.

Buah naga juga aman bagi penderita diabetes karena kadar gulanya yang sangat kecil.

Selain itu buah naga juga memiliki manfaat lain, apa saja?

Ada beberapa manfaat buka puasa dengan mengonsumsi buah naga dan salah satunya ialah membantu menurunkan berat badan.

