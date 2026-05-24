3 Khasiat Makan Mangga Setiap Hari, Baik untuk Kesehatan Jantung

jpnn.com, JAKARTA - MANGGA merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang karena kandungan nutrisinya yang luar biasa.

Mangga tidak diragukan lagi merupakan salah satu buah yang paling disukai.

Begitu musim panas tiba, yang terpikir oleh kita hanyalah mangga dan bagaimana cara menambahkannya ke dalam menu makanan sehari-hari kita.

Beberapa orang melahapnya tanpa berpikir dua kali, sementara yang lain selalu ragu.

Jangan lupa bahwa mangga secara alami tinggi gula, yang membuat beberapa orang ragu untuk memakannya.

Namun, inilah kenyataannya: makan satu mangga setiap hari tidak akan membahayakan kesehatan Anda, malah bisa sangat bermanfaat.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Food.ndtv.com.

1. Meningkatkan Kesehatan Jantung

Tahukah Anda bahwa makan mangga setiap hari juga bisa meningkatkan kesehatan jantung?