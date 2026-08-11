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3 Khasiat Mandi Air Hangat, Bantu Obati Penyakit Ini

3 Khasiat Mandi Air Hangat, Bantu Obati Penyakit Ini
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Mandi air hangat untuk meningkatkan kesehatan tubuh. Foto: Dok. Ariston

jpnn.com, JAKARTA - MANDI merupakan hal yang wajib kita lakukan untuk membersihkan kotoran tubuh.

Banyak orang suka mandi air hangat. Mandi air hangat dipercaya bisa memperlancar peredaran darah dan membuat badan menjadi rileks kembali.

Selain itu, dengan menggunakan air hangat saat mandi, Anda akan menjadi lebih segar sehingga bisa mengurangi rasa stres.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Membantu Detoksifikasi Tubuh

Mandi air hangat mampu membantu detoksifikasi tubuh. Hal ini dikarenakan mandi air hangat bisa meningkatkan sistem getah bening dalam tubuh.

Getah bening ini menyebabkan keluarnya keringat yang akan membawa racun dan bakteri dari dalam tubuh.

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3. Meningkatkan kecerdasan otak

Mandi atau berendam di air hangat bisa menenangkan sistem saraf.

Selain itu mandi air hangat juga mampu mengurangi peradangan dan rasa sakit yang ada dalam tubuh.

Ada beberapa manfaat mandi air hangat yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah membantu meningkatkan kecerdasan otak.

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