3 Khasiat Minum Air Jahe Campur Lemon, Bantu Tingkatkan Metabolisme
jpnn.com, JAKARTA - JAHE merupakan salah satu herbal yang mengandung manfaat luar biasa untuk kesehatan tubuh.
Sedangkan lemon merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan vitamin C.
Banyak yang percaya jka ramuan air jahe dan jeruk nipis dikonsumsi untuk meningkatkan metabolisme tubuh sehingga pembakaran kalori dan lemak menjadi lebih banyak.
Selain itu, sebuah studi menunjukkan jahe bisa meredakan risiko penyakit jantung seperti kolesterol jahat (LDL) dan trigiserida.
Cobalah untuk mengonsumsi ramuan air jahe dan jeruk nipis di malam nari, dan rasakan khasiatnya.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Menjadi penambah energi
Jahe merupakan rempah-rempah yang dikenal punya banyak khasiat, salah satunya menghangatkan tubuh dan menjadi penambah energi.
Minum air jahe hangat bahkan disebut bisa mengusir flu dalam waktu singkat.
Ada beberapa manfaat rutin minum air jahe yang dicampur dengan lemon untuk kesehatan dan salah satunya ialah meningkatkan metabolisme.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 6 Manfaat Air Jahe, Bikin Berat Badan Ambyar
- Tingkatkan Stamina di Pagi Hari dengan Mengonsumsi 3 Minuman Ini
- 6 Khasiat Telur Rebus, Baik untuk Kesehatan Jantung
- 4 Bahaya Minum Air Lemon Berlebihan, Tingkatkan Risiko Gangguan Ginjal
- 5 Khasiat Teh Matcha untuk Menurunkan Berat Badan
- Nutrisi Bagi Anak-Anak Tekan Biaya Rumah Sakit hingga 4 Kali Lipat