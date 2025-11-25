menu
3 Khasiat Minum Air Kelapa Campur Madu Setelah Bangun Tidurr

Minuman air kelapa. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - AIR kelapa merupakan salah satu minuman pereda dahaga yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh.

Selain itu, air kelapa juga memiliki kalori yang lebih rendah, serta kalium yang lebih tinggi dibandingkan minuman olahraga.

Bahkan, kandungan gula dalam air kelapa jauh lebih rendah daripada minuman olahraga, soda, dan jus buah lainnya.

Minuman ini bisa menjadi pilihan yang tepat untuk orang dewasa maupun anak-anak yang menyukai minuman dengan komposisi yang tidak terlalu manis.

Selain itu, air kelapa sangat bagus bila dicampur dengan madu murni.

Sebab, vitamin dan mineral yang ditawarkannya juga tidak tanggung-tanggung.

Ada vitamin C, vitamin B kompleks seperti folat, riboflavin, tiamin, dan niasin.

Sebaiknya sesekali minum air kelapa campur madu di pagi hari saat baru bangun tidur.

Ada beberapa manfaat rutin minum air kelapa campur madu setelah bangun tidur dan salah satunya ialah menetralisir racun.

