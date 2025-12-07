3 Khasiat Minum Kopi Campur Madu, Turunkan Risiko Impotensi pada Pria

jpnn.com, JAKARTA - KOPI merupakan salah satu minuman yang kaya akan kandungan kafein.

Kopi merupakan salah satu minuman yang banyak dikonsumsi karena bisa menghilangkan rasa kantuk.

Anda bisa mengonsumsi kopi begitu saja atau dicampur dengan gula, krimer dan madu.

Salah satu khasiat minum kopi campur madu ternyata bikin pria tambah dahsyat saat memadu kasih.

Tak hanya itu, kopi campur madu juga menjaga daya tahan tubuh agar tetap stabil dan terhindar dari penyakit ringan yang sering menyerang.

Apalagi, kopi campur madu ternyata menghasilkan kandungan zat-zat gizi yang baik untuk tubuh, bahkan diklaim menjadi salah satu obat yang mujarab untuk kanker.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan Energi

Tak diragukan lagi bahwa minum kopi akan menambah energi tubuh dan meningkatkan semangat kita yang sudah mulai redup karena efek kafein di dalamnya.