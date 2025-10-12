menu
3 Khasiat Minum Susu Campur Kurma, Wanita Pasti Suka

Susu kurma. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KOMBINASI susu yang dicampur kurma telah lama dikenal bisa memberi manfaat yang baik untuk tubuh.

Kurma (Phoenix dactylifera L.) adalah buah kering dan sumber antioksidan penting yang baik, terutama fenolat dan karotenoid.

Kurma dikemas dengan banyak nutrisi seperti zat besi, kalium, selenium, magnesium, tembaga, vitamin B kompleks, vitamin C, serat makanan, protein, energi dan gula alami.

Di sisi lain, susu kaya akan kalsium, riboflavin, zat besi, vitamin B12, seng, fosfor, kalium, vitamin A, magnesium, dan vitamin D.

Sebuah penelitian menunjukkan ada sekitar 44 nutrisi dalam susu yang mencakup sekitar 18 asam amino , sembilan mineral, 10 vitamin, lemak sehat, protein, dan karbohidrat.

Jika kurma digabungkan dengan susu, tentu semakin banyak manfaat yang akan diterima oleh tubuh pengonsumsinya.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan jumlah hemoglobin

Zat besi adalah senyawa penting yang ditemukan dalam kurma, yang juga penting untuk produksi hemoglobin, protein dalam sel darah merah.

Ada beberapa khasiat rutin mengonsumsi susu yang dicampur kurma untuk kesehatan tubuh dan salah satunya meningkatkan hemoglobin.

