menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Khasiat Minyak Jagung yang Bikin Kaget

3 Khasiat Minyak Jagung yang Bikin Kaget

3 Khasiat Minyak Jagung yang Bikin Kaget
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Minyak goreng. Ilustrasi. Foto: Elvi R/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - MINYAK goreng merupakan salah satu bahan masakan yang selalu ada di dapur.

Namun, kriteria minyak goreng yang baik memiliki kandungan lemak jenuhnya berjumlah lebih sedikit dibandingkan dengan lemak tak jenuh.

Selain minyak kelapa sawit, Anda juga bisa menggunakan minyak jagung yang jauh lebih sehat karena memiliki kandungan 100 persen lemak dan tidak mengandung protein atau karbohidrat.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menghalangi penyerapan kolesterol

Punya masalah kolesterol tinggi? Sebaiknya ganti minyak kamu dengan minyak jagung.

Hal ini karena minyak jagung bisa digunakan sebagai alternatif asupan lemak.

Baca Juga:

Pasalnya, minyak jagung banyak mengandung fitosterol.

Selain itu, tingginya kandungan asam lemak tak jenuh yang ada dalam minyak jagung mampu menghalangi penyerapan kolesterol, termasuk LDL.

Ada beberapa manfaat minyak jagung yang ternyata baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah baik untuk kesehatan kulit.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI