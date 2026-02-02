3 Khasiat Minyak Zaitun, Turunkan Risiko Serangan Penyakit Ini

jpnn.com, JAKARTA - MINYAK zaitun sering digunakan sebagai herbal untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan.

Untuk mendapatkan manfaatnya, Anda bisa mengonsumsi minyak zaitun begitu saja saja atau dioleskan ke kulit.

Jika kamu mulai dari sekarang mengganti asupan lemak jenuh dengan pasokan lemak sehat seperti dalam minyak zaitun, Anda bisa memperoleh sejumlah manfaat.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Memelihara kesehatan jantung

Manfaat minyak zaitun yang pertama ialah membantu memelihara kesehatan jantung.

Minyak zaitun menjadi bagian pokok yang tak bisa dilepaskan dari diet Mediteranian yang terbukti sehat bagi jantung.

Pasien penyakit jantung yang menjalani diet Mediterania juga dikaitkan dengan risiko kematian yang rendah akibat penyakitnya.

2. Memerangi pankreatitis akut

Para peneliti di University of Granada di Spanyol melakukan percobaan in vitro pada minyak buah zaitun.