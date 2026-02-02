3 Khasiat Minyak Zaitun, Turunkan Risiko Serangan Penyakit Ini
jpnn.com, JAKARTA - MINYAK zaitun sering digunakan sebagai herbal untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan.
Untuk mendapatkan manfaatnya, Anda bisa mengonsumsi minyak zaitun begitu saja saja atau dioleskan ke kulit.
Jika kamu mulai dari sekarang mengganti asupan lemak jenuh dengan pasokan lemak sehat seperti dalam minyak zaitun, Anda bisa memperoleh sejumlah manfaat.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Memelihara kesehatan jantung
Manfaat minyak zaitun yang pertama ialah membantu memelihara kesehatan jantung.
Minyak zaitun menjadi bagian pokok yang tak bisa dilepaskan dari diet Mediteranian yang terbukti sehat bagi jantung.
Pasien penyakit jantung yang menjalani diet Mediterania juga dikaitkan dengan risiko kematian yang rendah akibat penyakitnya.
2. Memerangi pankreatitis akut
Para peneliti di University of Granada di Spanyol melakukan percobaan in vitro pada minyak buah zaitun.
Ada beberapa manfaat minyak zaitun yang ternyata baik untuk kesehatan dan salah satunya bisa membantu mencegah risiko serangan penyakit ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 4 Manfaat Red Wine, Ampuh Cegah Deretan Penyakit Ini Menyerang Anda
- 6 Bahaya Makan Bawang Putih Berlebihan, Penyakit Ini Bakalan Mengintai Anda
- 5 Makanan Terbaik untuk Menjaga Kesehatan Jantung
- 3 Manfaat Daun Binahong yang Luar Biasa
- 5 Makanan untuk Jaga Kesehatan Otak
- Mitos Vs Fakta Gejala Epilepsi dan Penanganan Tepat Menurut Ahli Saraf