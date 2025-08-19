3 Khasiat Raspberi, Turunkan Risiko Serangan Penyakit Kronis Ini
jpnn.com, JAKARTA - RASPBERRY merupakan salah satu jenis buah yang mengandung segudang nutrisi.
Dikenal karena rasanya yang manis asam dan teksturnya yang lembut, raspberry bukan hanya menyegarkan, tetapi juga menawarkan berbagai manfaat kesehatan yang luar biasa.
Anda bisa mengonsumsi buah yang satu ini begitu saja atau dikonsumsi bersama yoghurt atau cereal.
Berikut sejumlah manfaat buah raspberry bagi kesehatan, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Rendah Gula
Raspberi adalah salah satu buah dengan kadar gula terendah.
Raspberry mengandung kurang dari 2,7 gram per porsi 100 gram (sekitar 3/4 cangkir), dibandingkan dengan sekitar 17 gram dalam apel kecil.
Kandungan gula yang rendah menjadikannya pilihan baik bagi orang yang menyukai makanan manis dan ingin meminimalkan asupan gula secara keseluruhan.
2. Melindungi dari Kanker
Senyawa antioksidan dan antiperadangan dalam raspberry bisa membantu melindungi terhadap penyakit kanker.
Ada beberapa khasiat rutin mengonsumsi buah raspberi untuk kesehatan tubuh dan bisa membantu mencegah serangan penyakit kronis ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Khasiat Stroberi, Aman Dikonsumsi Penderita Penyakit Ini
- 3 Manfaat Vitamin K2, Bikin Penyakit Kronis Ini Ogah Menyerang
- 4 Penyakit Bakalan Menyerang Akibat Stres Berlebihan
- 3 Efek Samping Makan Jengkol, Tingkatkan Risiko Serangan Penyakit Ini
- 4 Khasiat Rutin Mengonsumsi Kimchi untuk Menurunkan Berat Badan
- 3 Manfaat Rutin Makan Bayam, Berat Badan Bakalan Ambyar