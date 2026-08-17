3 Khasiat Rebusan Daun Salam, Bantu Turunkan Kolesterol

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang menjaga kesehatan tubuh mereka dengan berbagai cara.

Menurut ahli herbal Kym Mot, salah satu cara sehat dengan mengonsumsi herbal alami yang menyehatkan tubuh.

Saat ini banyak sekali bahan alami yang bisa dijadikan sebagai obat herbal yang punya banyak khasiat bagi kesehatan.

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Salah satunya dengan rutin meminum air rebusan daun salam. Daun salam yang biasanya hanya dikenal sebagai bumbu dapur, ternyata bermanfaat bagi kesehatan tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meredakan penyakit asam urat

Penyakit asam urat sangat menganggu aktivitas sehari-hari karena rasa sakit yang tak tertahankan.

Cara meredakan asam urat adalah dengan menurunkan kadar asam urat dalam tubuh.

Rebus daun salam hingga mendidih, 7-10 lembar bersama air sebanyak kurang lebih 7 gelas.