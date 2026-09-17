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3 Khasiat Rutin Makan Stroberi untuk Menurunkan Berat Badan yang Bikin Kaget

3 Khasiat Rutin Makan Stroberi untuk Menurunkan Berat Badan yang Bikin Kaget
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Stroberi. Foto: Ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI berat badan ideal bisa memberi manfaat yang baik untuk kesehatan.

Oleh karena itu, saatnya menambahkan sentuhan lezat pada rutinitas kebugaran Anda.

Mengonsumsi stroberi untuk menurunkan berat badan, karena bisa membantu Anda mencapai tujuan kesehatan Anda dengan cara yang lezat dan bergizi.

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Stroberi kaya akan serat, yang membantu Anda merasa kenyang lebih lama, mengurangi asupan kalori secara keseluruhan.

Rasa manisnya juga bisa mengurangi keinginan akan gula dan mencegah Anda mengonsumsi camilan yang tidak sehat.

Bukan hanya itu. Efek antioksidannya bisa membantu mencegah peradangan, yang umumnya dikaitkan dengan penambahan berat badan.

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Namun, berhati-hatilah saat mengonsumsi buah ini. Konsumsi buah manis ini secara berlebihan bisa memiliki efek yang serius.

Stroberi adalah buah yang lezat dan bergizi. Warnanya merah cerah dan memiliki rasa manis, agak asam.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi stroberi untuk menurunkan berat badan dan salah satunya adalah kaya akan antioksidan.

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