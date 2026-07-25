3 Khasiat Rutin Mengonsumsi Kerang untuk Ibu Hamil

jpnn.com, JAKARTA - KERANG merupakan salah satu makanan yang baik untuk tubuh jika dikonsumsi secara tidak berlebihan.

Makan kerang mentah memang tidak dianjurkan untuk ibu hamil karena berbagai kandungannya yang berisiko pada janin.

Namun sejatinya, kerang yang dimasak matang memiliki berbagai kandungan yang bisa sangat bermanfaat untuk ibu hamil dan janin.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menyehatkan jantung

Kandungan vitamin E, potasium, magnesium, dan berbagai asam lemak omega 3 dalam kerang cukup besar.

Semua nutrisi ini sangat direkomendasikan untuk ibu hamil agar bisa menjaga kesehatan jantung dan juga menghindari terjadinya peradangan apa pun.

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2. Membantu perkembangan neurologis bayi

Manfaat makan kerang lainnya untuk ibu hamil yakni bisa membantu menjaga perkembangan neurologis janin yang sedang tumbuh agar sesuai dengan jalurnya.

Hal itu dikarenakan kandungan seng yang cukup banyak dalam kerang, menjadikannya pilihan yang bagus untuk tambahan asupan sehari-hari selama kehamilan.