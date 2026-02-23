3 Khasiat Rutin Minum Air Hangat Setiap Hari, Baik untuk Penderita Sembelit

jpnn.com, JAKARTA - MENDAPATKAN cairan yang cukup bisa memberi manfaat yang baik untuk tubuh.

Setiap manusia perlu minum setidaknya 7 hingga 8 gelas air setiap hari untuk menghidrasi tubuh.

Meskipun kebanyakan orang lebih suka mengonsumsi air normal, para peneliti telah menunjukkan bahwa minum air hangat memiliki beberapa manfaat eksklusif untuk kesehatan Anda.

Menurut pengobatan Tiongkok dan India kuno, memulai hari dengan segelas air hangat membantu memulai sistem pencernaan dan memberikan berbagai manfaat kesehatan.

Minum air hangat bisa meredakan hidung tersumbat dan bahkan bisa membuat merasa rileks.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Membantu pencernaan

Minum air hangat membantu menenangkan dan mengaktifkan saluran pencernaan.

Saat air hangat melewati perut dan usus Anda, organ pencernaan terhidrasi lebih baik dan mampu menghilangkan limbah dengan cepat.