3 Khasiat Rutin Minum Air Jeruk Nipis Setiap Pagi, Bikin Berat Badan Ambyar

jpnn.com, JAKARTA - JERUK nipis yang kaya akan kandungan vitamin C ini bisa memberi manfaat yang baik untuk tubuh.

Menurut Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) dilansir dari medicalnewstoday.com, satu buah jeruk nipis mengandung 20 kalori.

Minum air perasan jeruk nipis setiap pagi memberikan manfaat bagi tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mendorong rasa haus

The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) menyatakan seseorang yang rutin minum air perasan jeruk nipis akan mendorong kamu lebih banyak meminum air.

Pada akhirnya, kebutuhan cairan untuk tubuhnya pun otomatis akan terpenuhi atau lebih dari cukup.

2. Menurunkan berat badan

Sebuah studi di Nutritional Epidemiology mengatakan orang yang minum lebih banyak air pasti memiliki pola makan bagus karena menghindari minuman manis.

Kamu bisa mengurangi jumlah gula dan lemak yang masuk ke dalam tubuh setiap harinya.