JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Khasiat Rutin Minum Air Lemon Campur Kunyit, Turunkan Risiko Kanker

3 Khasiat Rutin Minum Air Lemon Campur Kunyit, Turunkan Risiko Kanker

3 Khasiat Rutin Minum Air Lemon Campur Kunyit, Turunkan Risiko Kanker
Lemon. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suka mengonsumsi air lemon yang dicampur dengan kunyit?

Rutin mengonsumsi air lemon campur kunyit bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Ini dianggap sebagai cara terbaik untuk mendapatkan manfaat terapeutik dari kunyit dan jeruk nipis, tanpa mengurangi rasanya.

Kandungan kurkumin, fitokimia utama dalam kunyit efektif melawan berbagai gangguan seperti anoreksia, luka diabetes, penyakit lever, artritis dan inflamasi.

Di sisi lain, limun atau jus lemon memiliki manfaat tersendiri untuk melawan penyakit seperti urolitiasis kalsium, sejenis penyakit batu ginjal dan juga dalam pengelolaan berat badan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengurangi gejala depresi

Lemon kunyit bekerja untuk membantu mengurangi gejala depresi seperti kecemasan, kelelahan, kehilangan minat, kekurangan nafsu makan, masalah tidur, dan lain-lain.

Antioksidan di kedua tumbuhan tersebut membantu fungsi otak.

Ada beberapa khasiat rutin mengonsumsi air lemon yang dicampur dengan kunyit dan salah satunya ialah menurunkan risiko kanker.

